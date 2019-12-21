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Магистерскую диссертацию Канта впервые перевели на русский язык
21.12.2019 16:36
Фото: englishonlineclub.com
Перевод был выполнен кандидатом философских наук Сергеем Луговым, передает ТАСС.
Калининградский ученый опубликовал результат своей работы в журнале "Кантовский сборник".
Старший научный сотрудник Академии Кантианы Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта в Калининграде Сергей Луговой впервые перевел на русский язык магистерскую диссертацию выдающегося философа Иммануила Канта.
"Краткий очерк некоторых размышлений об огне" был создан знаменитым немецким ученым в 1755 году на латыни как пробное сочинение для допуска к магистерскому экзамену. Блестяще выдержав это испытание Иммануил Кант не стал печатать рукопись, и она долгое время хранилась в документах философского факультета.
После кончины философа рукопись диссертации в 1804 году была передана в библиотеку Кенигсбергского университета Альбертины. Документ тогда было решено поместить не среди других рукописей, а в мемориальном отделе, в фонды которого входили личные вещи различных известных деятелей.
Латинский текст трактата, ставший известный под сокращенным названием "Об огне", был впервые напечатан лишь в конце 1830-х годов. В 1873 году его перевели на немецкий, а на другие языки - лишь в 80-х годах прошлого века.
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