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В столкновениях с израильскими военными пострадали около 30 палестинцев
21.12.2019 15:15
Фото: f5haber.com
На границе сектора Газа по меньшей мере тридцать палестинцев получили ранения во время столкновений с израильскими силовиками, передает "Синьхуа".
Накануне, 20 декабря, жители анклава вновь провели антиизраильскую демонстрацию.
В результате столкновений с израильскими военными, которые начались на границе вскоре после начала акции, пострадали как минимум тридцать человек из числа протестующих. Восемь участников протестов при этом получили огнестрельные ранения, отмечает агентство.
Представители администрации еврейского государства информируют о том, что палестинцы бросали в силовиков камни, а также предпринимали попытки резать установленную на границе колючую проволоку.
В минувший четверг, 19 декабря, с территории сектора Газа была выпущена ракета по Израилю. В ответ ВВС еврейского государства атаковали позиции палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа.
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