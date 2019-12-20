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Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года
20.12.2019 22:45
Фото: denofgeek.com
Сайт IMDb подготовил список кинокартин, которые готовятся к премьере в следующем году и уже могут считаться наиболее ожидаемыми.
Составив рейтинг, американские эксперты также подвели итоги уходящего киногода.
Топ-10 был сформирован по числу просмотров страниц кинопремьер. Возглавила этот рейтинг, составленный сайтом Internet Movie Database (IMDb), супергеройская лента китайско-американского режиссера Кэти Янь "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн". Предполагается, что мировая премьера картины, главную роль в которой сыграла Марго Робби, пройдет уже 5 февраля. На следующий день фильм увидят в России.
На второй строчке списка - также выходящий в феврале "Соник в кино" режиссера Джеффа Фаулера. Ранее премьера была намечена на ноябрь, но создатели картины решили перенести сроки, чтобы доработать внешний вид главного персонажа. Дело в том, что после первого официального трейлера зрители подвергли его жесткой критике. Режиссер решил не оставлять без внимания мнение аудитории и представить "лучшую версию персонажа".
Замкнул тройку лидеров боевик Джозефа Косински "Топ Ган: Мэверик", главную роль в котором сыграл Том Круз.
В список также попали новая часть саги о Джеймсе Бонде "Не время умирать", лента "Черная вдова" о героине вселенной Marvel Наташе Романов, "Чудо-женщина: 1984" и "Мулан".
Подводя итоги уходящего года, эксперты составили перечень картин, оказавшихся самыми популярными. Среди фильмов, премьера которых состоялась в 2019 году, они выделили, в частности, "Джокера" Тодда Филлипса, "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино, триллер "Оно 2" Андреса Мускьетти и киноверсию классической анимационной ленты "Диснея" "Король лев" Джона Фавро.
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