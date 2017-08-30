В МИД с огорчением прокомментировали решение отмечать день памяти жертв событий 1968 года в Чехии

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Комитет Сената США одобрил новый пакет санкций против России
Комитет Сената США одобрил новый пакет санкций против России
Названа причина задержания более 40 израильтян в Домодедово
Названа причина задержания более 40 израильтян в Домодедово
Ангелина Вовк подумывает о замужестве
Ангелина Вовк подумывает о замужестве
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин: Кадыров лично участвует в боевых операциях, рискуя жизньюПутин: Кадыров лично участвует в боевых операциях, рискуя жизнью
СМИ: В Москве трое сотрудников ФСБ стали жертвами стрельбыСМИ: В Москве трое сотрудников ФСБ стали жертвами стрельбы
В Пекине отреагировали на задержание еще одной китаянки в поместье ТрампаВ Пекине отреагировали на задержание еще одной китаянки в поместье Трампа
Путин допустил, что оговорка про «два срока подряд» в Конституции может быть отмененаПутин допустил, что оговорка про «два срока подряд» в Конституции может быть отменена
В Ташкенте при строительстве метро обвалился грунт: погибли 5 рабочихВ Ташкенте при строительстве метро обвалился грунт: погибли 5 рабочих

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

День Рождения Деда Мороза: что мы знаем о главном зимнем волшебнике?День Рождения Деда Мороза: что мы знаем о главном зимнем волшебнике?
Конкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.ру
Конкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.ру
Российские журналисты познакомились с новинками компании LGРоссийские журналисты познакомились с новинками компании LG
План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В МИД с огорчением прокомментировали решение отмечать день памяти жертв событий 1968 года в Чехии


00:46
В МИД с огорчением прокомментировали решение отмечать день памяти жертв событий 1968 года в ЧехииФото: turvpragu.by

Российские власти с разочарованием отреагировали на решение властей Чехии приняли закон, согласно которому 21 августа становится "Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году".

Как передает агентство "Интерфакс", МИД России оставило соответствующий комментарий.

По мнению официальной Москвы, намерение Праги возвратиться "к событиям полувековой давности", чтобы вписать их в нынешний политический контекст вряд сможет пойти на пользу перспективам двустороннего сотрудничества. Дипломатическое ведомство также указало на нежелание Праги перелистнуть страницу истории, омрачающую "атмосферу российско-чешских отношений".

В комментарии отечественного внешнеполитического министерства отмечается, что подобные действия руководства Чехии противоречит договоренностям, которые были закреплены договором о дружбе и сотрудничестве, заключенном между государствами в 1993 году. Документ, в частности, подразумевает стремление Москвы и Праги "окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым", которое включало в себя недопустимое применение силовых методов против Чехословакии в 1968 году и последующее неоправданным пребывание войск Советского Союза на территории ЧСССР.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 186

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Бывшего министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годамБывшего министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
Калифорнию завалило «рыбами-пенисами»Калифорнию завалило «рыбами-пенисами»
Под Нижним Новгородом задержали подозреваемого в попытке тройного убийстваПод Нижним Новгородом задержали подозреваемого в попытке тройного убийства
В Киеве назвали страны, которые хотели бы поучаствовать в «нормандском формате»В Киеве назвали страны, которые хотели бы поучаствовать в «нормандском формате»
В США рассказали о технологии, которая позволяет доставить человека за час в любую точку ЗемлиВ США рассказали о технологии, которая позволяет доставить человека за час в любую точку Земли

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 954


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru