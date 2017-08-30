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В МИД с огорчением прокомментировали решение отмечать день памяти жертв событий 1968 года в Чехии
00:46
Фото: turvpragu.by
Российские власти с разочарованием отреагировали на решение властей Чехии приняли закон, согласно которому 21 августа становится "Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году".
Как передает агентство "Интерфакс", МИД России оставило соответствующий комментарий.
По мнению официальной Москвы, намерение Праги возвратиться "к событиям полувековой давности", чтобы вписать их в нынешний политический контекст вряд сможет пойти на пользу перспективам двустороннего сотрудничества. Дипломатическое ведомство также указало на нежелание Праги перелистнуть страницу истории, омрачающую "атмосферу российско-чешских отношений".
В комментарии отечественного внешнеполитического министерства отмечается, что подобные действия руководства Чехии противоречит договоренностям, которые были закреплены договором о дружбе и сотрудничестве, заключенном между государствами в 1993 году. Документ, в частности, подразумевает стремление Москвы и Праги "окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым", которое включало в себя недопустимое применение силовых методов против Чехословакии в 1968 году и последующее неоправданным пребывание войск Советского Союза на территории ЧСССР.
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