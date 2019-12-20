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В Таиланде катер с россиянами столкнулся с яхтой
20.12.2019 04:30
Фото: livejournal.com
Российские дипломаты проверяют информацию о происшествии, выясняя, есть ли среди пострадавших туристы из РФ.
По предварительным данным, в результате столкновения яхты и катера в больницы было доставлено не менее двенадцати человек.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства РФ в Таиланде, дипломаты сейчас проверяет сведения о россиянах, которые могли оказаться в числе пострадавших в результате аварии. ЧП случилось в провинции Пхангнга, где столкнулись туристический катер и яхта.
Известно, что в момент аварии на борту катера находились сорок девять человек, большинство которых являются иностранными гражданами. Среди них, помимо россиян, были британские подданные и туристы из Египта, Ирана, Пакистана и Эстонии.
Все пострадавшие были на борту катера, к настоящему времени туристов уже доставили в больницы Пхукета. Отмечается, что яхтой управлял россиянин. Среди тех, кто находился на ее борту, пострадавших нет.
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