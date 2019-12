Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Fatboy Slim приедет с концертами в Россию

20.12.2019 00:43

Фото: vk.com



Британский диджей Норман Квентин Кук, широко известный под творческим псевдонимом Fatboy Slim, в 2020 году выступит в Москве и Петербурге, передает ТАСС.



В качестве организатора гастролей выступает компания Sagrado.Live.



Как стало известно, на 15 мая планируется концерт в петербургском клубе А2, а на следующий день музыканта будут встречать в столичном Adrenaline Stadium.



56-летний Норман Квенти Кук за более чем тридцатилетнюю деятельность в шоу-бизнесе успел сменить множество псевдонимов, пробуя себя в различных жанрах. Около двух лет назад, напоминают организаторы, диджей вновь возвратился к излюбленному альтер-эго.



Новый Fatboy Slim представляет собой блистательные Eat, Sleep, Rave, Repeat и The Return To The Valley Of The Right Now. Кроме того, речь идет о добром десятке успешных ремиксов и великолепных шоу, которыми Норман снова радует поклонников разных стран, гастролируя по всему миру.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 208

