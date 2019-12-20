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Fatboy Slim приедет с концертами в Россию
20.12.2019 00:43
Фото: vk.com
Британский диджей Норман Квентин Кук, широко известный под творческим псевдонимом Fatboy Slim, в 2020 году выступит в Москве и Петербурге, передает ТАСС.
В качестве организатора гастролей выступает компания Sagrado.Live.
Как стало известно, на 15 мая планируется концерт в петербургском клубе А2, а на следующий день музыканта будут встречать в столичном Adrenaline Stadium.
56-летний Норман Квенти Кук за более чем тридцатилетнюю деятельность в шоу-бизнесе успел сменить множество псевдонимов, пробуя себя в различных жанрах. Около двух лет назад, напоминают организаторы, диджей вновь возвратился к излюбленному альтер-эго.
Новый Fatboy Slim представляет собой блистательные Eat, Sleep, Rave, Repeat и The Return To The Valley Of The Right Now. Кроме того, речь идет о добром десятке успешных ремиксов и великолепных шоу, которыми Норман снова радует поклонников разных стран, гастролируя по всему миру.
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