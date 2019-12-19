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Елизавета II подтвердила сроки выхода Великобритании из ЕС
19.12.2019 22:05
Фото: russianwave.com
Королева Великобритании Елизавета II подтвердила информацию о том, что Великобритания покинет Европейский союз (ЕС) в период до 31 января 2020 года.
Соответствующее заявление было сделано сегодня, 19 декабря, на открытии парламента.
Выступив с речью, королева Великобритании назвала выход из Евросоюза в указанный срок приоритетной задачей для правительства на следующий год, передает BBC News. Позднее Лондону предстоит заключить соглашение о свободной торговле с Брюсселем и другими странами.
Предполагается, что уже завтра, 20 декабря, на рассмотрение будет представлен правительственный закон по Brexit.
Кроме того, в качестве центральных направлений деятельности нового правительства Бориса Джонсона были названы рост финансирования здравоохранения и реформирование иммиграционной системы королевства.
Напомним, в минувший четверг, 12 декабря, в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых консерваторы смогли добиться абсолютного большинства в палате общин.
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