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В Киеве назвали страны, которые хотели бы поучаствовать в «нормандском формате»
06:11
Фото: smi2.net
По словам главы украинского МИД Вадима Пристайко, желание принять участие в переговорах, которые проводятся в так называемом "нормандском формате", изъявил целый ряд государств. На эту тему министр говорил в эфире телевизионного канала "Украина 24".
Как заявил Вадим Пристайко, среди государств, власти которых уже выразили желание присоединиться к переговорам в "нормандском формате", на сегодняшний день Соединенные Штаты, Великобритания и еще целый ряд других. "Очень большое желание и поддержка" имеется со стороны руководства Канады, отметил украинский министр. Интерес в этом направлении также проявляют Польша и Европейская комиссия, сообщил Вадим Пристайко.
Ранее германский канцлер Ангела Меркель назвала российского лидера Владимира Путина победителем на переговорах "нормандской четверки", которые состоялись в Париже. Представительница Берлина сказала это главе РФ после ужина, когда участники саммита направлялись на пресс-конференцию.
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