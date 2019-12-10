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Меркель: Путин стал победителем на переговорах в Париже
12:45
Фото: smi2.net
Германский канцлер Ангела Меркель назвала российского лидера Владимира Путина победителем на переговорах "нормандской четверки", которые состоялись в Париже. Как пишет "Коммерсантъ", представительница Берлина сказала это главе РФ после ужина, когда участники саммита направлялись на пресс-конференцию.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала российского лидера Владимира Путина победителем, когда они вместе с другими участниками саммита - президентами Франции и Украины, завершив ужин, следовали на пресс-конференцию.
Обращаясь к российскому политику, представительница официального Берлина выразила мнение о том, что он может считать себя победителем по итогам состоявшейся встречи.
Встреча в "нормандском формате" с участием первых лиц России, Франции, Германии и Украины состоялась во французской столице в минувший понедельник, 9 декабря. Участники саммита обсуждали вопросы, связанные с урегулированием конфликта в Донбассе.
Ранее Дмитрий Песков опроверг рассказы украинского министра Арсена Авакова, который заявил о том, что в Париже в ходе встречи "нормандской четверки" якобы сдали нервы у помощника президента РФ Владислава Суркова. Как подчеркнул официальный представитель Кремля, во время саммита в столице Франции ничего подобного не происходило.
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