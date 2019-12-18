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Жительница Тюмени из ревности зарубила топором 19-летнюю дочь


18.12.2019 22:45
Жительница Тюмени из ревности зарубила топором 19-летнюю дочьФото: time56.ru

По данным регионального главка МВД, в прошлом женщина уже была судима - ее признали виновной в убийстве мужа.

Следственные органы Тюмени возбудили уголовное дело.

Как указано на официальном сайте МВД по Тюменской области, сведения об убийстве 19-летней девушки поступили правоохранительные органы 15 декабря. В ходе проверки информации было установлено, что к преступлению может оказаться причастна мать погибшей.

В результате сыщики угрозыска, действуя совместно со следователями регионального СУ СК, смогли в кратчайшие сроки задержать подозреваемую. Неработающая местная жительница 1975 г.р. уже начала давать признательные показания. Представители МВД пояснили, что в прошлом женщина и уже привлекалась к ответственности за убийство собственного мужа.

По версии следствия, преступление, жертвой которого стала 19-летня девушка, было совершено в одном из частных домов еще в середине сентября. Будучи пьяной, подозреваемая приревновала дочь к своему сожителю. Взяв топор, она нанесла ей несколько ударов по голове и телу, от которых девушка погибла на месте.

Пытаясь спрятать улики, мать вместе с сожителем закопала тело убитой дочери во дворе того же дома. Сейчас правоохранители проводят проверку в отношении мужчины, после чего он может получить статус соучастника.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 187

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