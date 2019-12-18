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Названа причина задержания более 40 израильтян в Домодедово
18.12.2019 22:27
Фото: livejournal.com
Иностранных граждан задержали в московском аэропорту Домодедово из-за проблем с документами, передает РЕН ТВ.
Как стало известно, у десятков израильтян, прибывших в Москву, не было разрешения на въезд и временное пребывание в РФ.
В целях получения нужных документов иностранным гражданам было необходимо заранее обратиться в российское консульство, чтобы избежать сложностей.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что порядка сорока граждан Израиля были задержаны в столичном аэропорту "Домодедово". Как пояснили в посольстве еврейского государства в Москве, речь не шла о какой-либо делегации. Каждый израильтянин прибыл в Россию по собственным причинам.
На текущий момент практически все граждане Израиля уже освобождены, задержанным остается лишь один иностранец.
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