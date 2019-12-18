Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ангелина Вовк подумывает о замужестве

18.12.2019 22:16

Фото: ftimes.ru

Ангелина Вовк и Михаил Куницын



Российская телеведущая Ангелина Вовк подтвердила, что получила предложение и сейчас решает, когда может быть организована ее свадьба.



По данным СМИ, легендарная телеведущая собирается выйти замуж за историка музыки Михаила Куницына.



Пара уже не раз появлялась вместе на различных официальных мероприятиях. 77-летняя Ангелина Вовк, которая выглядит значительно моложе, в компании своего избранника смотрит кино, посещает концерты и ведет музыкальные вечера, а также отдыхает. Судя по снимкам, распространившимся в Сети, телеведущая счастлива с женихом, который моложе ее примерно на четверть века.



Как передает портал "Комсомольской правды", Ангелина Вовк подтвердила информацию о том, что Михаил Куницын сделал ей предложение. По словам ведущей, она сейчас размышляет о том, когда может состояться торжество. График у звезды очень напряженный - Вовк не только ведет мероприятия, но и выступает в качестве организатора ежегодного телефестиваля детского творчества "Песенка года".



Автор: Злата Богатова

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