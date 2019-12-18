|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ангелина Вовк подумывает о замужестве
18.12.2019 22:16
Фото: ftimes.ru
Ангелина Вовк и Михаил Куницын
Российская телеведущая Ангелина Вовк подтвердила, что получила предложение и сейчас решает, когда может быть организована ее свадьба.
По данным СМИ, легендарная телеведущая собирается выйти замуж за историка музыки Михаила Куницына.
Пара уже не раз появлялась вместе на различных официальных мероприятиях. 77-летняя Ангелина Вовк, которая выглядит значительно моложе, в компании своего избранника смотрит кино, посещает концерты и ведет музыкальные вечера, а также отдыхает. Судя по снимкам, распространившимся в Сети, телеведущая счастлива с женихом, который моложе ее примерно на четверть века.
Как передает портал "Комсомольской правды", Ангелина Вовк подтвердила информацию о том, что Михаил Куницын сделал ей предложение. По словам ведущей, она сейчас размышляет о том, когда может состояться торжество. График у звезды очень напряженный - Вовк не только ведет мероприятия, но и выступает в качестве организатора ежегодного телефестиваля детского творчества "Песенка года".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|