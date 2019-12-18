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На Сахалине троих полицейских осудили за издевательство над задержанной
18.12.2019 13:39
Фото: hibiny.com
Как информирует региональная прокуратура, сотрудники правоохранительных органов избивали женщину и угрожали.
Полицейские применяли насилие, чтобы заставить задержанную давать признательные показания.
Согласно решению суда, все трое сотрудников управления МВД Южно-Сахалинска были признаны виновными и приговорены к трем, четырем и четырем с половиной годам лишения свободы. Отбывать срок им предстоит в колонии общего режима, информирует прокуратура Сахалинской области. Подсудимые, которых признали виновными в издевательстве над человеком и превышении должностных полномочий с применением насилия и соответствующих угроз и спецсредств, в течение трех лет не смогут занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти.
По материалам уголовного дела, оперуполномоченные УМВД Южно-Сахалинска избивали и издевались над женщиной. Полицейские угрожали ей и даже использовали электрошокер, чтобы заставить ее давать признательные показания. Оперуполномоченные считали, что задержанная ими женщина может быть причастной к краже денег.
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