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Власти Владимирской области прокомментировали сообщения о приеме мусора из других регионов
16.12.2019 19:43
Фото: glashataj.info
Скорректированная территориальная схема обращения с отходами в регионе на данный момент не предусматривает ввоза мусора из других областей, заявил замглавы комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области Сергей Черемнов. Мнение чиновника приводит "Коммерсантъ".
На сегодняшний день на территории Владимирской области не предусмотрен ввоз мусора из каких-либо других регионов. Любого рода взаимодействие по данному вопросу вероятно лишь в соответствии с дополнительными соглашениями. Пока же их нет, заявил чиновник.
Ранее издание "Ведомости" рассказало о решении столичной администрации, согласно которому Москва собиралась частично вывозить мусор и остатки от его сжигания мусора в некоторые близлежащие регионы, в том числе, под Владимир.
Согласно проекту столичной территориальной схемы обращения с отходами, в течение десяти лет власти Москвы намеревались отправить свыше пятнадцати миллионов тонн мусора в Калужскую область и порядка девяти миллионов тонн — во Владимирскую. При этом в схеме не указывался полигон, расположенный на станции Шиес под Архангельском. Местное население продолжает активно выступать против его использования.
В прошлом губернатор Владимирской области Владимир Сипягин уже неоднократно заявлял о том, что не допустит поставок в свой регион мусора из Москвы напоминает "Коммерсантъ". Вместе с тем, информированный источник, близкий к администрации президента РФ (АП), сообщил, что договоренности о ввозе отходов уже достигнуты, и это произошло не без давления на Сипягина.
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