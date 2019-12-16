Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Владимирской области прокомментировали сообщения о приеме мусора из других регионов

16.12.2019 19:43

Фото: glashataj.info



Скорректированная территориальная схема обращения с отходами в регионе на данный момент не предусматривает ввоза мусора из других областей, заявил замглавы комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области Сергей Черемнов. Мнение чиновника приводит "Коммерсантъ".



На сегодняшний день на территории Владимирской области не предусмотрен ввоз мусора из каких-либо других регионов. Любого рода взаимодействие по данному вопросу вероятно лишь в соответствии с дополнительными соглашениями. Пока же их нет, заявил чиновник.



Ранее издание "Ведомости" рассказало о решении столичной администрации, согласно которому Москва собиралась частично вывозить мусор и остатки от его сжигания мусора в некоторые близлежащие регионы, в том числе, под Владимир.



Согласно проекту столичной территориальной схемы обращения с отходами, в течение десяти лет власти Москвы намеревались отправить свыше пятнадцати миллионов тонн мусора в Калужскую область и порядка девяти миллионов тонн — во Владимирскую. При этом в схеме не указывался полигон, расположенный на станции Шиес под Архангельском. Местное население продолжает активно выступать против его использования.



В прошлом губернатор Владимирской области Владимир Сипягин уже неоднократно заявлял о том, что не допустит поставок в свой регион мусора из Москвы напоминает "Коммерсантъ". Вместе с тем, информированный источник, близкий к администрации президента РФ (АП), сообщил, что договоренности о ввозе отходов уже достигнуты, и это произошло не без давления на Сипягина.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 298

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15.12.2019 22:09 Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16 15.12.2019 05:54 Титул «Мисс мира 2019» достался представительнице Ямайки

Титул «Мисс мира 2019» достался представительнице Ямайки 14.12.2019 21:59 В каждой четвертой школе России запретили пользоваться мобильниками на уроках

В каждой четвертой школе России запретили пользоваться мобильниками на уроках 14.12.2019 18:09 В Нижегородской области чиновникам при открытии школы подарили вазелин

В Нижегородской области чиновникам при открытии школы подарили вазелин 13.12.2019 13:13 Калифорнию завалило «рыбами-пенисами»