Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Клиенты криптобиржи, сомневающиеся в смерти ее основателя, требуют эксгумации тела

16.12.2019 16:45

Фото: maximonline.ru



Останки Джеральда Коттена, скончавшегося в прошлом году в Индии в возрасте 30 лет, могут быть эксгумированы в рамках расследования обстоятельств его смерти.



С таким требованием выступили клиенты канадской криптобиржи QuadrigaCX, которую он основал, сообщает Тhe Independent.



Основатель QuadrigaCX скончался, предположительно, от осложнений болезни Крона. Вскоре выяснилось, что лишь у Джеральда Коттена были пароли от так называемых "холодных кошельков", где хранится криптовалюта. Учитывая, что они не были подключены к интернету ради защиты от взлома, разблокировать их теперь не могут ни родственники, ни коллеги покойного.



Клиенты биржи после смерти ее основателя остались без инвестированных средств. По предположительным оценкам, на заблокированных кошельках могло "зависнуть" порядка 180 миллиона канадских долларов (более 80 миллиона долларов) в биткоинах.



Компания QuadrigaCX после смерти Коттена была ликвидирована, тогда как многие из 115 тысяч инвесторов биржи продолжают оставаться без денег. Некоторые из них решили нанять адвокатов и обратиться в полицию.



Требования о проведении эксгумации с последующим вскрытием начали звучать на фоне слухов о том, что Коттен якобы сфабриковал собственную кончину, банально похитив деньги своих клиентов. Однако никаких подтверждений этой версии на текущий момент еще не появилось.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 121

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16.12.2019 19:43 Власти Владимирской области прокомментировали сообщения о приеме мусора из других регионов

Власти Владимирской области прокомментировали сообщения о приеме мусора из других регионов 15.12.2019 22:09 Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16 15.12.2019 05:54 Титул «Мисс мира 2019» достался представительнице Ямайки

Титул «Мисс мира 2019» достался представительнице Ямайки 14.12.2019 21:59 В каждой четвертой школе России запретили пользоваться мобильниками на уроках

В каждой четвертой школе России запретили пользоваться мобильниками на уроках 14.12.2019 18:09 В Нижегородской области чиновникам при открытии школы подарили вазелин