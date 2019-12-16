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Клиенты криптобиржи, сомневающиеся в смерти ее основателя, требуют эксгумации тела


16.12.2019 16:45
Клиенты криптобиржи, сомневающиеся в смерти ее основателя, требуют эксгумации телаФото: maximonline.ru

Останки Джеральда Коттена, скончавшегося в прошлом году в Индии в возрасте 30 лет, могут быть эксгумированы в рамках расследования обстоятельств его смерти.

С таким требованием выступили клиенты канадской криптобиржи QuadrigaCX, которую он основал, сообщает Тhe Independent.

Основатель QuadrigaCX скончался, предположительно, от осложнений болезни Крона. Вскоре выяснилось, что лишь у Джеральда Коттена были пароли от так называемых "холодных кошельков", где хранится криптовалюта. Учитывая, что они не были подключены к интернету ради защиты от взлома, разблокировать их теперь не могут ни родственники, ни коллеги покойного.

Клиенты биржи после смерти ее основателя остались без инвестированных средств. По предположительным оценкам, на заблокированных кошельках могло "зависнуть" порядка 180 миллиона канадских долларов (более 80 миллиона долларов) в биткоинах.

Компания QuadrigaCX после смерти Коттена была ликвидирована, тогда как многие из 115 тысяч инвесторов биржи продолжают оставаться без денег. Некоторые из них решили нанять адвокатов и обратиться в полицию.

Требования о проведении эксгумации с последующим вскрытием начали звучать на фоне слухов о том, что Коттен якобы сфабриковал собственную кончину, банально похитив деньги своих клиентов. Однако никаких подтверждений этой версии на текущий момент еще не появилось.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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