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В Удмуртии провалились под лед и погибли двое рыбаков
15.12.2019 08:29
Фото: tip.by
Как сообщают представители правоохранительных органов республики, трагедия случилась на территории Каракулинского района.
По факту гибели двух мужчин проводится проверка.
Накануне, 14 декабря, снегоход с тремя рыбаками провалился под лед на реке Кама, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка. Спасти удалось лишь одного из мужчин, остальные погибли.
Рыбак, которому удалось выбраться из воды живым, после ЧП был доставлен в больницу. Сведений о его состоянии из официальных источников пока не поступало.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняют специалисты. По итогам проверки собранные материалы направят в Следственный комитет, где будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, пояснили представители МВД по региону.
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