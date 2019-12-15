|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Титул «Мисс мира 2019» достался представительнице Ямайки
15.12.2019 05:54
Фото: © EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Тони-Энн Сингх
В Лондоне назвали новую обладательницу короны «Мисс мира» - на этот раз титул достался представительнице Ямайки Тони-Энн Сингх.
Россиянка смогла дойти лишь до полуфинала этого престижного конкурса, сообщает ТАСС.
Шоу, заключительная часть которого проводилась в Великобритании, было организовано уже в 69-й раз. В этом году за корону боролись красавицы, съехавшиеся из 112 стран.
Победу одержала 23-летняя представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. О новой обладательнице титула "Мисс мира" известно, что она учится в Университете штата Флорида (США), специализируясь на психологии и феминологии. Девушка увлекается кулинарией, активно участвует в волонтерстве и ведет видеоблог.
Второе место на конкурсе завоевала темнокожая Офели Мезино из Франции. Замкнула тройку представлявшая Индию Суман Ратансингх Рао.
Нашу страну представляла уроженка Ростовской области Алина Санько. Победительница национального конкурса "Мисс Россия 2019" смогла дойти лишь до полуфинала.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|