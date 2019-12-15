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Титул «Мисс мира 2019» достался представительнице Ямайки


15.12.2019 05:54
Тони-Энн СингхФото: © EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Тони-Энн Сингх

В Лондоне назвали новую обладательницу короны «Мисс мира» - на этот раз титул достался представительнице Ямайки Тони-Энн Сингх.

Россиянка смогла дойти лишь до полуфинала этого престижного конкурса, сообщает ТАСС.

Шоу, заключительная часть которого проводилась в Великобритании, было организовано уже в 69-й раз. В этом году за корону боролись красавицы, съехавшиеся из 112 стран.

Победу одержала 23-летняя представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. О новой обладательнице титула "Мисс мира" известно, что она учится в Университете штата Флорида (США), специализируясь на психологии и феминологии. Девушка увлекается кулинарией, активно участвует в волонтерстве и ведет видеоблог.

Второе место на конкурсе завоевала темнокожая Офели Мезино из Франции. Замкнула тройку представлявшая Индию Суман Ратансингх Рао.

Нашу страну представляла уроженка Ростовской области Алина Санько. Победительница национального конкурса "Мисс Россия 2019" смогла дойти лишь до полуфинала.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 288

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