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Впервые составлена глобальная карта ветров в атмосфере Марса


13.12.2019 22:13
Впервые составлена глобальная карта ветров в атмосфере МарсаФото: news2world.net

Группе исследователей из команды MAVEN удалось составить карту после того, как они убедили руководство NASA в возможности использовать не по назначению один из приборов, сообщает ТАСС. В результате специалисты смогли зафиксировать движение ветров на Красной планете, а также подтвердить ранее созданные компьютерные модели.

По словам исследователей, полную карту они смогли подготовить благодаря периодическим "ныркам" зонда MAVEN в атмосферу Марса. Во время работы ученым даже удалось неожиданно сделать несколько серьезных открытий. Статья об этом проекте опубликована в научном журнале Science.

Как отметил планетолог из Центра космических полетов NASA имени Годдарда Мехди Бенна, участвовавший в исследовании, неровности на поверхности Марса появляются из-за необычайно мощных волн, которые формируют в атмосфере своеобразную "рябь".

Ученые пояснил, что такого рода "колебания, орографические волны" вполне могут фиксироваться и на нашей планете. Но на Марсе они способны достигать 280-километровой высоты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 266

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