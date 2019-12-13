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Впервые составлена глобальная карта ветров в атмосфере Марса
13.12.2019 22:13
Фото: news2world.net
Группе исследователей из команды MAVEN удалось составить карту после того, как они убедили руководство NASA в возможности использовать не по назначению один из приборов, сообщает ТАСС. В результате специалисты смогли зафиксировать движение ветров на Красной планете, а также подтвердить ранее созданные компьютерные модели.
По словам исследователей, полную карту они смогли подготовить благодаря периодическим "ныркам" зонда MAVEN в атмосферу Марса. Во время работы ученым даже удалось неожиданно сделать несколько серьезных открытий. Статья об этом проекте опубликована в научном журнале Science.
Как отметил планетолог из Центра космических полетов NASA имени Годдарда Мехди Бенна, участвовавший в исследовании, неровности на поверхности Марса появляются из-за необычайно мощных волн, которые формируют в атмосфере своеобразную "рябь".
Ученые пояснил, что такого рода "колебания, орографические волны" вполне могут фиксироваться и на нашей планете. Но на Марсе они способны достигать 280-километровой высоты.
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