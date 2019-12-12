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В Москве загорелся склад с тканями
14:11
Фото: vk.com
По данным ТАСС, на складе с тканями, где сегодня, 13 декабря, произошел крупный пожар, слышны взрывы.
Со ссылкой на источники в экстренных службах столицы уточняется, что площадь пожара на данный момент составляет около 7 тыс. кв. м.
В пятницу в пресс-службе столичного главка МЧС пояснили, что ЧП случилось на складе, который расположен на Варшавском шоссе На текущий момент площадь пожара составляет порядка 7 тыс. кв. м. По предварительным данным, в ходе мероприятий по тушению пламени пострадал пожарный.
На площади около 200 кв. м обрушилась кровля, начали взрываться газовые баллоны. К месту происшествия ранее уже прибыла передвижная лаборатория ГУ МЧС РФ по Москве: эксперты выясняют, не превышен ли ПДК вредных частиц продуктов горения.
В тушении пожара задействованы вертолета Московского авиацентра, пояснили в столичном главке МЧС. По данным ведомства, в мероприятиях по ликвидации ЧП сейчас принимают участие 100 человек, привлечено 35 единицам спецтехники.
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