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В убийстве Шеремета подозреваются пять человек


04:13
В убийстве Шеремета подозреваются пять человек Фото: podrobnosti.ua

Имена фигурантов этого дела во время состоявшегося накануне в Киеве брифинга назвал первый замначальника Национальной полиции Украины Евгений Коваль. По его словам, в причастности к убийству Павла Шеремета подозревают в общей сложности пять человек.

Как заявил представитель Нацполиции, фигурантами дела на сегодняшний день являются пять человек - двое мужчин и три женщины. Их имена: Андрей Антоненко, Владислав Грищенко и его супруга Ирина, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Наиболее известным из подозреваемых является музыкант и военный Андрей Антоненко. Силовики уже провели обыски по месту его проживания. 25-летняя Яна Дугарь, которой также были предъявлены обвинения в причастности к покушению на журналиста, была ранее военным медиком 25-й воздушно-десантной бригады и проживала в Новомосковске (Днепропетровская область).

О супругах Грищенко, взятых под стражу около месяца назад в рамках расследования покушения на заказное убийство в Ивано-Франковской области, известно, что в прошлом они входили в состав националистических украинских батальонов, действовавших на территории Донбасса. Незадолго до задержания Ирина Грищенко оставила в соцсети сообщения о том, что на ее мужа хотят "повесить" дело об убийстве Шеремета.

В число подозреваемых ранее также входил Иван Вакуленко. Он скончался при неустановленных обстоятельствах сразу после того, как ему доставили повестку с вызовом на допрос.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 238

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