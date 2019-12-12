Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В убийстве Шеремета подозреваются пять человек

04:13

Фото: podrobnosti.ua



Имена фигурантов этого дела во время состоявшегося накануне в Киеве брифинга назвал первый замначальника Национальной полиции Украины Евгений Коваль. По его словам, в причастности к убийству Павла Шеремета подозревают в общей сложности пять человек.



Как заявил представитель Нацполиции, фигурантами дела на сегодняшний день являются пять человек - двое мужчин и три женщины. Их имена: Андрей Антоненко, Владислав Грищенко и его супруга Ирина, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.



Наиболее известным из подозреваемых является музыкант и военный Андрей Антоненко. Силовики уже провели обыски по месту его проживания. 25-летняя Яна Дугарь, которой также были предъявлены обвинения в причастности к покушению на журналиста, была ранее военным медиком 25-й воздушно-десантной бригады и проживала в Новомосковске (Днепропетровская область).



О супругах Грищенко, взятых под стражу около месяца назад в рамках расследования покушения на заказное убийство в Ивано-Франковской области, известно, что в прошлом они входили в состав националистических украинских батальонов, действовавших на территории Донбасса. Незадолго до задержания Ирина Грищенко оставила в соцсети сообщения о том, что на ее мужа хотят "повесить" дело об убийстве Шеремета.



В число подозреваемых ранее также входил Иван Вакуленко. Он скончался при неустановленных обстоятельствах сразу после того, как ему доставили повестку с вызовом на допрос.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 238

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12.12.2019 07:01 Обитающего в Малайзии клеща назвали в честь Виктора Цоя

Обитающего в Малайзии клеща назвали в честь Виктора Цоя 11.12.2019 11:39 В Таиланде шесть человек стали жертвами внезапного похолодания

В Таиланде шесть человек стали жертвами внезапного похолодания 11.12.2019 06:13 Состояние Ассанжа остается тяжелым, заявил адвокат

Состояние Ассанжа остается тяжелым, заявил адвокат 11.12.2019 00:34 В Нидерландах 9-летний вундеркинд вступил в конфликт с руководством университета

В Нидерландах 9-летний вундеркинд вступил в конфликт с руководством университета 10.12.2019 13:24 Умер Юрий Лужков