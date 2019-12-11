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Риз Уизерспун хотела бы сняться в третьей части «Блондинки в законе»


11.12.2019 21:44
Риз Уизерспун хотела бы сняться в третьей части «Блондинки в законе»Фото: kino-teatr.ru

Известная американская актриса Риз Уизерспун рассказала журналистам о судьбе продолжения кинокартины "Блондинки в законе".

По словам звезды, в будущем она вполне может снова предстать в образе Эль Вудс в третьей части этого фильма.

Как заявила Риз Уизерспун, она уже говорила на эту тему с продюсером Марком Платтом. Обсуждая возможное создание продолжения ленты, они пришли к выводу о том, что третья часть фильма действительно может быть снята. Звезда пояснила, что хотела бы определить для себя, что для ее героини Эль Вудс означает сорокалетний возраст, пишет The Hollywood Reporter. Какие-либо конкретные сроки начала съемок актриса пока не уточняла.

Премьера оригинального фильма "Блондинка в законе", бюджет которого составил восемнадцать миллионов долларов, состоялась летом 2001 года. После выхода на большие экраны картина собрала в общей сложности свыше 141 миллиона долларов, в том числе, более 96 миллионов в Соединенных Штатов. Спустя два года зрителям представили вторую часть ленты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 246

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