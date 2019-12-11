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В столице Сомали при нападении боевиков на отель погибли пять человек
11.12.2019 13:22
Фото: znaj.ua
В результате вооруженного нападения в Могадишо погибли по меньшей мере пять человек, более десяти были ранены, заявили представители правоохранительных органов Сомали
По предварительным данным, к инциденту причастны террористы "Аш-Шабаб" (деятельность этой группировки в России официально запрещена).
Как стало известно, атаке подверглась гостиница Hotel SYL. Правоохранительные органы столицы Сомали Могадишо к настоящему времени уже полностью освободили здание отеля, расположенного неподалеку от дворца президента страны.
Сотрудникам сил безопасности удалось ликвидировать нападавших, которые были переодеты в полицейских, после продолжительной перестрелки. Количество боевиков, участвовавших в теракте, официальные источники пока не уточняют. Ведется расследование, обстоятельства случившегося выясняются.
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