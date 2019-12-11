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В красноярском зоопарке погиб жираф


11.12.2019 12:21
В красноярском зоопарке погиб жирафФото: wallpapershome.ru

Животное по кличке Байтерек погибло в красноярском зоопарке "Роев Ручей" в результате неудачного падения, передает агентство "Интерфакс-Сибирь".

Как рассказали в администрации учреждения, изучив записи установленных в вольере жирафа камер, сотрудники выяснили, что самец повредил ногу.

Несмотря на все усилия специалистов, пытавшихся спасти жирафа, он скончался утром. На записях камер видеонаблюдения, которые находятся в вольере животных, зоологи увидели, как 17-летний Байтерек подвернул ногу и упал на нее всей тяжестью своего тела.

По мнению ветеринаров, после ЧП у животного развился болевой шок. Специалисты предпринимали попытки обезболить жирафа на протяжении всей ночи, однако результата это не принесло. Как отмечают зоологи, жирафы - очень нежные в этом смысле животные. Они нередко гибнут, когда в естественной среде получают травмы конечностей.

Байтерек, приехавший в Сибирь из зоопарка Алма-Аты (Казахстан), был главой семейства жирафов в "Роевом ручье". Сейчас в Красноярске остались лишь две самки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 238

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