|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Канал ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
10.12.2019 23:53
Фото: liga.net
В эфире российского телевидения покажут многосерийный фильм с участием нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.
Первые три серии зрители смогут увидеть уже 11 декабря.
В фильме "Слуга народа", который будет транслироваться телевизионным каналом ТНТ, нынешний украинский президент Владимир Зеленский сыграл учителя истории. По сюжету картины педагог, недовольный ситуацией в стране, принимает решение выдвинуть на выборах президента собственную кандидатуру.
Историк Василий Голобородько в порыве гнева срывается в монолог, позволяя себе нецензурные выражения прямо перед учениками. После того, как школьники публикуют видеозапись в Сети, герой Зеленского внезапно становится очень популярным. Поддавшись на уговоры ребят и заручившись поддержкой граждан, педагог вступает в политическую борьбу.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|