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Канал ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Канал ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
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Канал ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с ЗеленскимКанал ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
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Канал ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским


10.12.2019 23:53
Канал ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с ЗеленскимФото: liga.net

В эфире российского телевидения покажут многосерийный фильм с участием нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.

Первые три серии зрители смогут увидеть уже 11 декабря.

В фильме "Слуга народа", который будет транслироваться телевизионным каналом ТНТ, нынешний украинский президент Владимир Зеленский сыграл учителя истории. По сюжету картины педагог, недовольный ситуацией в стране, принимает решение выдвинуть на выборах президента собственную кандидатуру.

Историк Василий Голобородько в порыве гнева срывается в монолог, позволяя себе нецензурные выражения прямо перед учениками. После того, как школьники публикуют видеозапись в Сети, герой Зеленского внезапно становится очень популярным. Поддавшись на уговоры ребят и заручившись поддержкой граждан, педагог вступает в политическую борьбу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 292

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