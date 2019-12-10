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Под Воронежем пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом
10.12.2019 21:21
Фото: glavny.tv
Согласно первым выводам специалистов, виновником смертельной аварии может быть погибший водитель микроавтобуса Peugeot, который допустил выезд на встречную полосу.
Как передает ТАСС, транспортное средство столкнулось с грузовиком Mercedes и автомобилем ВАЗ.
Крупное ДТП зафиксировано на территории Борисоглебского района Воронежской области. По словам Натальи Куликовой, возглавляющей пресс-службу регионального главка МВД, в результате аварии погибли пять человек, еще двое получили травмы.
По предварительным данным, авария произошла из-за ошибочных действий водителя микроавтобуса, который допустил выезд на встречную полосу. ЧП случилось примерно в 11:30 по московскому времени в районе 622-го километра трассы Москва - Астрахань.
Жертвами столкновения микроавтобуса, ехавшего в направлении столицы, грузовика Mercedes и легковой автомашины ВАЗ стали водитель Peugeot и четыре его пассажира.
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