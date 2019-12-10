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ВВС Чили признали погибшим пропавший с радаров военный самолет
10.12.2019 14:10
Фото: vk.com
Спустя примерно семь часов после того, как военно-транспортный самолет C130 Hercules пропал с экранов радаров, командование чилийских ВВС признало воздушное судно погибшим.
На борту находились военнослужащие и гражданские специалисты, направлявшиеся на базу в Антарктике.
Сообщив о том, что самолет признан разбившимся, представители чилийских ВВС уточнили, в нем находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. Решение о том, что воздушное судно скорее всего попало в авиакатастрофу, было принято после того, как прошло время, на которое был рассчитан имевшийся на борту запас топлива.
Сейчас военные ведут поиски места, где мог разбиться самолет. Ведомство уже проинформировало о случившемся родственников всех, кто был на борту C130 Hercules.
Воздушное судно должно было доставить сотрудников и оборудование на научно-исследовательскую антарктическую станцию Президента Эдуардо Фрея Монталвы. Самолет поднялся в воздух накануне, 9 декабря, в 16:55 по местному времени (22:55 по Москве).
Диспетчеры перестали выходить на связь примерно через час после набора высоты. Где в тот момент находился борт, в Минобороны Чили пока не уточнили. Известно лишь, что в поисковой операции задействованы иностранные корабли.
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