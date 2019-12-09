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Умер Юрий Лужков


13:24
Умер Юрий ЛужковФото: vk.com

Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в окружении экс-градоначальника.

Как стало известно, Лужков умер в Европе, ему было восемьдесят три года.

О времени и дате прощания будет объявлено позднее, отметил источник из окружения экс-мэра Москвы.

Юрий Михайлович Лужков находился на посту мэра российской столицы в течение долгого времени - порядка восемнадцати лет. Бывший градоначальник Москвы покинул свой пост осенью 2010 года, с формулировкой "утрата доверия" со стороны Дмитрия Медведева, который в тот период являлся президентом Российской Федерации.

Автор: Злата Богатова

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