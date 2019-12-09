|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Умер Юрий Лужков
13:24
Фото: vk.com
Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в окружении экс-градоначальника.
Как стало известно, Лужков умер в Европе, ему было восемьдесят три года.
О времени и дате прощания будет объявлено позднее, отметил источник из окружения экс-мэра Москвы.
Юрий Михайлович Лужков находился на посту мэра российской столицы в течение долгого времени - порядка восемнадцати лет. Бывший градоначальник Москвы покинул свой пост осенью 2010 года, с формулировкой "утрата доверия" со стороны Дмитрия Медведева, который в тот период являлся президентом Российской Федерации.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|