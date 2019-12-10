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В Удмуртии выясняют обстоятельства трагической гибели подростка с ДЦП
10.12.2019 07:17
Фото: postnews.ru
По данным российских СМИ, 13-летний мальчик из-за своего заболевания не мог позвать на помощь после смерти матери. В результате ребенок с ДЦП, не имевший возможности передвигаться и говорить, в течение нескольких дней был вынужден оставаться в запертой квартире без воды и пищи. Позже эксперты установили, что он умер примерно за сутки до того, как в квартиру смогли войти полицейские.
Следственные органы Удмуртии по итогам проверки уже возбудили уголовное дело по статье о халатности, которая по неосторожности повлекла за собой смерть человека.
Трагический случай произошел в Можге, где 51-летняя женщина проживала в квартире с 13-летним сыном. Мальчик, страдающий ДЦП, не мог самостоятельно передвигаться. Ребенок обучался на дому.
Сигнал о ЧП поступил от учителей. Педагоги, приходившие на дом к ребенку, несколько дней не могли попасть в квартиру. 6 декабря они обеспокоились и обратились в правоохранительные органы. В последний раз мать и ее сына видели 30 ноября.
Полицейские, вскрыв дверь в помещение, обнаружили мать и подростка мертвыми. Позже эксперты выяснили, что мать скончалась примерно за неделю до того, как педагоги начали бить тревогу. Мальчик умер примерно за сутки до прихода сотрудников полиции.
В ряде СМИ появились сообщения о том, что кроме тяжелой формы ДЦП у мальчика была эпилепсия, а также он не мог разговаривать. Когда его мать скоропостижно умерла от хронического заболевания, мальчик попытался звать на помощь. Однако соседи, привыкшие к шуму, никак на это не отреагировали - в прошлом он уже издавал такого рода звуки.
Страдая от голода и жажды, мальчик на коляске смог добраться до кухни и сумел открыть кран. Однако ребенок выпал из коляски и уже не смог подняться. Воду, затапливавшую помещение, также никто не заметил - квартира находится на первом этаже. В результате подросток умер от переохлаждения.
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