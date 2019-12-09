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Под Томском в ДТП погибли два человека, еще шесть попали в больницу
9.12.2019 09:06
Фото: livejournal.com
В результате аварии в общей сложности пострадали семь человек, шесть из которых пока остаются в больнице. Состояние трех женщин и мужчины врачи оценивают как тяжелое.
ДТП случилось накануне, 8 декабря, на трассе Томск - Колпашево. Специалисты продолжают работе по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Как сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения Томской области, после оказания помощи одну из пострадавших женщин отпустили домой. Все остальные пациенты пока остаются в больнице.
Четверо пострадавших - три женщины возраста 37, 64 и 70 лет, а также 25-летний мужчина, находятся в тяжелом состоянии. Пациенты получают медицинскую помощь в условиях палаты интенсивной терапии. Двух человек - 12-летнего мальчика и 60-летнюю женщину, получивших травмы средней тяжести, доставили после аварии в хирургическое отделение райбольницы.
Смертельная авария случилась накануне, 8 декабря, в районе 153-го километра дороги Томск - Колпашево, где произошло столкновение микроавтобуса Peugeot Boxer и легкового автомобиля Toyota Filder. Жертвами ДТП стали водитель и пассажир Тойоты, которые от полученных ранений скончались еще до прибытия медиков.
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