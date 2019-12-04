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Ученые: Жертвы физического насилия чаще страдают от синдрома хронической усталости
00:15
Фото: vk.com
Как выяснили эксперты из Института прикладных медицинских исследований Университета Бирмингема (Великобритания), у женщин, страдавших о домашнего насилия, вдвое чаще впоследствии диагностируют фибромиалгию. Вывод был сделан на основе анализа данных десятков тысяч пациенток.
По данным Medicalxpress, помимо фибромиалгии (множественных болезненных ощущений в различных мышцах), жертвы физического насилия гораздо более часто страдают от синдрома хронической усталости.
К такому выводу ученые пришли, проанализировав записи, которые семейные врачи вели в период 1995-2017 годов о более чем 18,5 тыс. женщин. Все они в прошлом становились объектом жестокости и домашнего насилия. Сведения о состоянии здоровья пострадавших пациенток затем сравнивались с данными о 74 188 женщинах, не подвергавшихся в прошлом физическому насилию.
Ранее исследователям по анализам крови удалось выявить три основных этапа старения человеческого организма.
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