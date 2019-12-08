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Выявлены три основных этапа старения человека
8.12.2019 21:11
Фото: prozhelezu.ru
На основе анализов крови группа исследователей во главе с представителями Университета Стэнфорда смогла определить три наиболее важных этапа в старении человека.
Как сообщают ученые, речь идет о 34, 60 и 78 годах жизни.
Отчет исследователей опубликован в журнале Nature Medicine, выдержки из него приводятся на портале Стэнфордского университета. В проекте были задействованы и российские ученые - среди тех, кто внес вклад, отмечены представители Университета Лобачевского (Нижний Новгород).
Специалисты проанализировали данные 3000 белков плазмы крови более 4,2 тыс. человек возраста 18-95 лет. Как показали результаты исследования, 1379 белков имели существенные различия, которые, как установили эксперты, были обусловлены именно возрастом человека.
При этом ученые могли довольно точно определять возраст человека, располагая информацией лишь о 373 белках. Девяти белков оказалось достаточно, чтобы вполне "сносно" делать выводы о прожитых годах, отмечается в отчете.
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