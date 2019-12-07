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Туристы из России не пострадали при пожаре в отеле Паттайи
7.12.2019 19:04
Фото: livejournal.com
Как заявили представители посольства РФ в королевстве, дипломаты проверяют информацию о пожаре в Паттайе, появившуюся в СМИ.
По данным прессы, в результате возгорания в одном из отелей этого курортного города было экстренно эвакуировано порядка четырехсот человек, в том числе, много иностранных граждан.
На данный момент россияне не обращались в дипломатическое представительство за помощью в связи с этим инцидентом.
ЧП случилось в минувшую пятницу, 6 декабря, в отеле Holiday Inn в Паттайе. После того, как в гостинице начался сильный пожар, были эвакуированы около 400 постояльцев. Среди них было немало иностранцев, детей, инвалидов и лиц пожилого возраста.
Сведений о пострадавших от местных властей пока не поступало. Известно лишь, что администрация отеля предварительно оценила ущерб в 33 тысячи долларов.
Ранее стало известно о гибели волгоградского предпринимателя в Великобритании. Российский бизнесмен скончался в больнице через несколько дней после ДТП.
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