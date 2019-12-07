Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во время посещения Освенцима Меркель заявила, что испытывает стыд за преступления фашистов

7.12.2019 07:28

Фото: romea.cz



Канцлер ФРГ выступила с речью в музее, который создан на месте бывшего лагеря смерти, передает ТАСС. Ангела Меркель в первый раз посетила место, где в прошлом располагался концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (территория современной Польши).



По словам германского канцлера, ей нелегко было совершать этот визит и выступать с официальным заявлением. Ангела Меркель в своей речи призналась, что испытывает "огромный стыд, принимая во внимание жестокие преступления, совершенные здесь немцами". Меркель выступила в рамках мероприятия, которое было приурочено к 10-летию со дня создания фонда Аушвиц-Биркенау. Деятельность этой организации направлена на сохранение памяти о жертвах нацистов для будущих поколений.



Канцлер ФРГ также сказала о том, что Освенцим стал символом "крупнейшего преступления в истории человечества". Меркель выступала с речью в здании так называемой бани. В период функционирования лагеря поступающие узники проходили там регистрацию.



Ангела Меркель стала третьим действующим германским канцлером, которые посещали с официальным визитом Освенцим. В прошлом здесь были Гельмут Шмидт и Гельмут Коль. Ангелу Меркель в поездке сопровождал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



Комплекс концлагерей в польском Освенциме (также печально известен под немецким названием Аушвиц) действовал вплоть до 1945 года, пока туда не пришли советские войска. Историки до сих пор ведут споры о числе замученных там людей, согласно оценкам некоторых специалистов, в Освенциме могли погибнуть не менее миллиона узников.



Ранее Amazon убрал из продажи новогодние украшения с изображениями Освенцима после критики со стороны Польского государственного музея Аушвиц-Биркенау. В комплект входили елочные шары, коврик для мыши и открывалка для бутылок.



Автор: Злата Богатова

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