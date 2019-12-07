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Во время посещения Освенцима Меркель заявила, что испытывает стыд за преступления фашистов


7.12.2019 07:28
Во время посещения Освенцима Меркель заявила, что испытывает стыд за преступления фашистов Фото: romea.cz

Канцлер ФРГ выступила с речью в музее, который создан на месте бывшего лагеря смерти, передает ТАСС. Ангела Меркель в первый раз посетила место, где в прошлом располагался концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (территория современной Польши).

По словам германского канцлера, ей нелегко было совершать этот визит и выступать с официальным заявлением. Ангела Меркель в своей речи призналась, что испытывает "огромный стыд, принимая во внимание жестокие преступления, совершенные здесь немцами". Меркель выступила в рамках мероприятия, которое было приурочено к 10-летию со дня создания фонда Аушвиц-Биркенау. Деятельность этой организации направлена на сохранение памяти о жертвах нацистов для будущих поколений.

Канцлер ФРГ также сказала о том, что Освенцим стал символом "крупнейшего преступления в истории человечества". Меркель выступала с речью в здании так называемой бани. В период функционирования лагеря поступающие узники проходили там регистрацию.

Ангела Меркель стала третьим действующим германским канцлером, которые посещали с официальным визитом Освенцим. В прошлом здесь были Гельмут Шмидт и Гельмут Коль. Ангелу Меркель в поездке сопровождал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Комплекс концлагерей в польском Освенциме (также печально известен под немецким названием Аушвиц) действовал вплоть до 1945 года, пока туда не пришли советские войска. Историки до сих пор ведут споры о числе замученных там людей, согласно оценкам некоторых специалистов, в Освенциме могли погибнуть не менее миллиона узников.

Ранее Amazon убрал из продажи новогодние украшения с изображениями Освенцима после критики со стороны Польского государственного музея Аушвиц-Биркенау. В комплект входили елочные шары, коврик для мыши и открывалка для бутылок.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 265

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