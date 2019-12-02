Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Amazon убрал из продажи новогодние украшения с изображениями Освенцима

2.12.2019 22:02

Фото: bencetatil.com



После критики со стороны Польского государственного музея Аушвиц-Биркенау, который действует на месте бывшего концлагеря в Освенциме, руководство Amazon убрало из продажи неоднозначные новогодние украшения.



Как пишет The Guardian, в комплект входили елочные шары, коврик для мыши и открывалка для бутылок.



На коврике для компьютерной мышки и сопутствующих товарах можно было увидеть изображения концлагеря, бараков и железнодорожных путей, по которым узников увозили в лагерь смерти. Как только в Сети распространились сообщения о столь странном новогоднем предложении, польский музей с негодованием отреагировал на случившееся.



Представители Польского государственного музея Аушвиц-Биркенау призвали Amazon немедленно убрать эти товары из продажи, и интернет-ритейлер очень быстро на это отреагировал. В газете Metro позже появился комментарий представителя администрации Amazon, в котором указывалось, что на нарушителей правил решено наложить санкции.



Комплекс концлагерей в польском Освенциме (также печально известен под немецким названием Аушвиц) действовал вплоть до 1945 года, пока туда не пришли советские войска. Историки до сих пор ведут споры о числе замученных там людей, согласно оценкам некоторых специалистов, в Освенциме могли погибнуть не менее миллиона узников.



Несколько лет назад в Польше опубликовали сведения о всех надзирателях Освенцима. База данных включала имена работников концлагеря Аушвиц-Биркенау, работавших там с момента основания и вплоть до ликвидации лагеря - в общей сложности свыше восьми тысяч человек.



Автор: Злата Богатова

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