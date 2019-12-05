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Егор Жуков получил три года условно
11:17
Фото: vk.com
Вердикт по этому делу был вынесен столичным Кунцевским райсудом, пишут российские СМИ.
Как стало известно, студента НИУ ВШЭ Егора Жукова приговорили к трем годам условно.
По данным "Ведомостей" со ссылкой на корреспондента в зале суда, вынесен приговор по громкому делу об экстремизме, в котором обвинялся студент Егор Жуков. Суд приговорил его к трем годам условно и на два года запретил заниматься администрированием интернет-ресурсов. Отмечается, что срок домашнего ареста был зачтен в отбывание наказания.
Перед заседанием, во время которого был зачитан приговор, у здания суда собрались несколько сотен человек. Среди присутствовавших на оглашении вердикта были известная российская киноартистка Чулпан Хаматова, рэп-исполнитель Оксимирон и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, а также многочисленные журналисты.
Жукова взяли под стражу в начале августа в связи с обвинениями в причастности к массовым беспорядкам. Позже суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел студента под домашний арест на срок до 27 декабря. Поводом для обвинения явились видеоролики, которые Жуков размещал на своем канале YouTube.
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