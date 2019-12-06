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Новосибирский дельфинарий выкупил нескольких моржат из «китовой тюрьмы» в ПриморьеНовосибирский дельфинарий выкупил нескольких моржат из «китовой тюрьмы» в Приморье

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Новосибирский дельфинарий выкупил нескольких моржат из «китовой тюрьмы» в Приморье


6.12.2019 05:11
Новосибирский дельфинарий выкупил нескольких моржат из «китовой тюрьмы» в ПриморьеФото: amazonaws.com

Новосибирский центр океанографии и морской биологии "Дельфиния" (ООО "Акватория") принял решение купить нескольких из детенышей моржей, которые оставались у отловщиков морских животных так называемой"китовой тюрьмы" в Приморье, передает ТАСС.

В настоящее время животные уже содержатся на базе "Дельфинии", рассказал представитель новосибирской компании Антон Нагорняк.

Количество моржей и их возраст пока не уточняются. Неизвестным на данный момент остается и месторасположение базы, куда доставили моржей.

Нагорняк лишь пояснил, что ООО "Акватория" уже подала документы, которые необходимы для официальной регистрации приобретения в СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Ответ пока еще не был получен.

В соответствии с конвенцией СИТЕС также было подано заявление в Росприроднадзор на вывоз детенышей моржей.

Как уточняет агентство "Интерфакс", в "Дельфинии" выступают тихоокеанские дельфины афалины, белые полярные киты-белухи, а также южноамериканские морские львы. Среди животных, которые содержатся в этом центре, есть северный морской лев-сивуч, тихоокеанский морж и несколько байкальских нерп.

Ранее экологи информировали о шести щенках тихоокеанского моржа, которые были пойманы в возрасте до года по незаконно выделенным квотам. Предположительно, отловщики намеревались продать их в зарубежные океанариумы. Этих животных запрещено содержать в неволе, однако они уже долгое время находятся в тесных вольерах.

3 декабря глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин отдал поручение Росприроднадзору о проведении проверки в приморской бухте Средняя в связи с распространившимися сообщениями о том, что в расположенном там реабилитационном центре незаконно содержат моржат.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 220

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