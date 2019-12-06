|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Новосибирский дельфинарий выкупил нескольких моржат из «китовой тюрьмы» в Приморье
6.12.2019 05:11
Фото: amazonaws.com
Новосибирский центр океанографии и морской биологии "Дельфиния" (ООО "Акватория") принял решение купить нескольких из детенышей моржей, которые оставались у отловщиков морских животных так называемой"китовой тюрьмы" в Приморье, передает ТАСС.
В настоящее время животные уже содержатся на базе "Дельфинии", рассказал представитель новосибирской компании Антон Нагорняк.
Количество моржей и их возраст пока не уточняются. Неизвестным на данный момент остается и месторасположение базы, куда доставили моржей.
Нагорняк лишь пояснил, что ООО "Акватория" уже подала документы, которые необходимы для официальной регистрации приобретения в СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Ответ пока еще не был получен.
В соответствии с конвенцией СИТЕС также было подано заявление в Росприроднадзор на вывоз детенышей моржей.
Как уточняет агентство "Интерфакс", в "Дельфинии" выступают тихоокеанские дельфины афалины, белые полярные киты-белухи, а также южноамериканские морские львы. Среди животных, которые содержатся в этом центре, есть северный морской лев-сивуч, тихоокеанский морж и несколько байкальских нерп.
Ранее экологи информировали о шести щенках тихоокеанского моржа, которые были пойманы в возрасте до года по незаконно выделенным квотам. Предположительно, отловщики намеревались продать их в зарубежные океанариумы. Этих животных запрещено содержать в неволе, однако они уже долгое время находятся в тесных вольерах.
3 декабря глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин отдал поручение Росприроднадзору о проведении проверки в приморской бухте Средняя в связи с распространившимися сообщениями о том, что в расположенном там реабилитационном центре незаконно содержат моржат.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|