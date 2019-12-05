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В Прикамье четыре человека погибли в ДТП
5.12.2019 10:55
Фото: vk.com
Первоначально правоохранительные органы Пермского края сообщали о трех жертвах аварии, однако позже в больнице скончался один из трех пострадавших.
Предполагаемого виновника смертельного ДТП задержали, указано на сайте управления МВД РФ по региону.
Авария случилась в среду, 4 декабря, на территории Осинского района Пермского края. По данным прикамской полиции, примерно в 19:00 по местному времени (17:00 по Москве) житель Уфы 1976 г.р. допустил выезд автомобиля KIA на встречную полосу, где его машина столкнулась с "Ладой".
На месте ДТП от полученных ранений погибли три человека, еще трое с повреждениями различной степени тяжести были экстренно доставлены в медицинское учреждение. Позже один из пострадавших скончался.
В отношении водителя иномарки, которому медики оказали помощь на месте происшествия, следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем за собой по неосторожности гибель двух и более человек.
Уточняется, что водитель KIA мог выехать на другую полосу, пытаясь избежать столкновения с грузовиком. По мнению автоинспекторов, иномарка не выдержала безопасную дистанцию с многотонным транспортным средством. Авария случилась в зоне, на которую распространялось действие дорожного знака "Обгон запрещен", пояснили представители краевого МВД.
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