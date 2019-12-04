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Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»
07:04
Фото: aif.ru
Как заявил глава российского государства Владимир Путин, если в Болгарии намерены отказаться от сотрудничества по "Турецкому потоку", в Москве смогут найти какие-либо другие варианты реализации этого проекта на юге Европы.
Президент РФ говорил на эту тему в рамках пресс-конференции, которая состоялась накануне, 4 декабря, после его встречи с сербским коллегой Александром Вучичем.
По словам Владимира Путина, несмотря на неоднократные просьбы российской стороны ускориться со строительством газопровода, Болгария затягивает реализацию данного проекта на своей территории, причем делает это сознательно.
В минувшем сентябре, после продолжавшихся почти полгода административных разбирательств и судебной волокиты болгарский газотранспортный оператор "Булгартрансгаз" наконец оформил контракт с консорциумом Arkad. Документ регламентировал условия строительства одной ниток "Турецкого потока" - газопровода. В стране он получил название "Балканский поток" (Balkan Stream).
Ранее глава российского государства Владимир Путин отдал команду о запуске магистрального газопровода "Сила Сибири". Сразу после ввода этого масштабного объекта в эксплуатацию на территорию Китая начал поступать отечественный природный газ. Президент принимал участие в официальной церемонии запуска в формате телемоста с председателем КНР Си Цзиньпином.
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