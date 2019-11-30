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Владимир Путин запустил газопровод «Сила Сибири»


13:33
Владимир Путин запустил газопровод «Сила Сибири»Фото: smi2.net

Глава российского государства Владимир Путин отдал команду о запуске магистрального газопровода "Сила Сибири". Как передает ТАСС, сразу после ввода этого масштабного объекта в эксплуатацию на территорию Китая начал поступать  отечественный природный газ.

Глава РФ Владимир Путин сегодня, 2 декабря, дал разрешение на ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Сила Сибири". Президент принимал участие в официальной церемонии запуска в формате телемоста с председателем КНР Си Цзиньпином.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в тот момент находился в диспетчерской компрессорной станции "Атаманская", где осуществлялось управление линейным краном подачи газа. Ввод в эксплуатацию был объявлен после соответствующей команды Владимира Путина. Как заявил, обращаясь к лидерам РФ и КНР, Алексей Миллер, "кран открыт, газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики".

По словам руководителя "Газпрома", в строительстве "Силы Сибири" было задействовано около десяти тысяч человек, задействовали более четырех с половиной единиц техники. В процессе создания магистрали использовали 130 тысяч труб разнообразного диаметра, совокупная масса которых превысила 1,8 миллиона тонн.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 369

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