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На Филиппинах 17 человек стали жертвами тайфуна


4.12.2019 12:40
На Филиппинах 17 человек стали жертвами тайфунаФото: informator.news

В результате прохождения тайфуна "Каммури" на Филиппинах зафиксировано семнадцать смертельных случаев, передает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Ранее местные власти подтвердили сведения о десяти погибших.

После того, как тайфун обрушился на Филиппины, пришлось закрыть три моста и несколько участков автодорог. По предварительным оценкам, ущерб, который разгулявшаяся стихия нанесла сельскому хозяйству, может превысить пятнадцать миллионов долларов.

Ранее власти страны объявили об эвакуации жителей наиболее опасных районов в прибрежных областях. К настоящему времени эти экстренные меры затронули в общей сложности порядка полумиллиона человек.

Тайфун, во власти которого оказались Филиппины, стал уже двадцатым для страны с начала года. По данным специалистов, скорость его ветра достигает сейчас уровня 150 км/ч. Вместе с порывами в регион пришли обильные осадки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 234

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