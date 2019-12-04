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На Филиппинах 17 человек стали жертвами тайфуна
4.12.2019 12:40
Фото: informator.news
В результате прохождения тайфуна "Каммури" на Филиппинах зафиксировано семнадцать смертельных случаев, передает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Ранее местные власти подтвердили сведения о десяти погибших.
После того, как тайфун обрушился на Филиппины, пришлось закрыть три моста и несколько участков автодорог. По предварительным оценкам, ущерб, который разгулявшаяся стихия нанесла сельскому хозяйству, может превысить пятнадцать миллионов долларов.
Ранее власти страны объявили об эвакуации жителей наиболее опасных районов в прибрежных областях. К настоящему времени эти экстренные меры затронули в общей сложности порядка полумиллиона человек.
Тайфун, во власти которого оказались Филиппины, стал уже двадцатым для страны с начала года. По данным специалистов, скорость его ветра достигает сейчас уровня 150 км/ч. Вместе с порывами в регион пришли обильные осадки.
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