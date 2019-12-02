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Жителей Филиппин эвакуируют из-за приближения тайфуна
2.12.2019 07:01
Фото: livejournal.com
В связи с надвигающимся на Филиппины тайфуном "Каммури" свои дома придется покинуть тысячам жителей страны, передают зарубежные СМИ.
Предполагается, что экстренная эвакуация может затронуть население многих прибрежных населенных пунктов.
В районах, которые признаны опасными с учетом приближения тайфуна "Каммури", сейчас активно проводится эвакуация: свои дома предстоит покинуть тысячам людей. Предполагается, что природное явление принесет с собой обильные осадки и сильный ветер.
Согласно прогнозам специалистов, стихийный удар может обрушиться на прибрежные территории в течение сегодняшнего дня. Скорость порывов шквалистого ветра, предупреждают метеорологи, скоро может возрасти до уровня 170 километров в час.
Ранее из-за надвигающегося тайфуна встал вопрос о переносе запланированных на Филиппинах Игр Юго-Восточной Азии, которые должны были состояться в начале декабря.
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