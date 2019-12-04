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В Мексике полиция отразила нападение 150 боевиков наркокартеля
4.12.2019 11:50
Фото: st-s.pro
В результате вооруженного нападения на силовиков погибли четверо полицейских, передает ТАСС.
Серия инцидентов произошла на территории района Вилья-Унион в северном мексиканском штате Коауила 30 ноября.
К случившемуся причастны члены преступного сообщества "Картель северо-востока", заявил губернатор региона Мигель Рикельме. По его словам, нападавшие передвигались колонной, в которую входило 25 внедорожников. В каждой из машин в тот момент находилось пять или шесть боевиков.
После боестолкновения, в котором погибли четверо сотрудников полиции и случайно оказавшиеся рядом двое безоружных гражданских, удалось задержать десять боевиков. Члены наркокартеля и рассказали о подготовке нападения, пояснил Рикельме.
По словам злоумышленников, действиями нападавших руководили трое или четверо так называемых командиров с разными кличками. Членам наркокартеля, успевшим осуществить несколько атак в Вилья-Унион 30 ноября и 1 декабря, противостояли свыше 500 силовиков. В операции использовались полицейские вертолеты.
В общей сложности силовикам во время боев удалось ликвидировать семнадцать преступников, еще десять были задержаны.
По данным официальной статистики, за период с начала этого года в Мексике более 29 тысяч человек стали жертвами умышленных убийств. Резкий рост преступлений обусловлен разгулом наркомафии. Глава страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, к декабря выступивший с официальным заявлением по случаю годовщины вступления в должность, назвал снижение уровня преступности главной задачей властей.
Ранее в Мексике в результате нападения боевиков на семью мормонов погибли девять человек, имевших гражданство США. По версии правоохранителей, три женщины и шесть несовершеннолетних были убиты по ошибке - их машины расстреляли члены наркокартеля, ожидавшие появления конкурентов.
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