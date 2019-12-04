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Ученые: женщины лучше распознают мимику кошек


4.12.2019 09:27
Ученые: женщины лучше распознают мимику кошекФото: wowow.life

Канадские ученые провели исследование и выяснили, что женщинам гораздо лучше удается распознать мимику кошек.

По мнению специалистов, дело вообще оказалось достаточно сложным - правильный ответ смогли дать лишь 13% опрошенных.

По данным Daily Mail, в масштабном эксперименте принимали участие свыше шести тысяч добровольцев из 85 стран. Исследователи из Гуэлфского университета (Канада) предлагали им внимательно просмотреть различные видеоматериалы, посвященные кошкам, а потом попытаться определить их настроение.

Эксперты использовали для своего проекта ролики, опубликованные на Youtube. Видео демонстрировалось без звука, причем в кадре была лишь морда кошки.

В результате выяснилось, что только 13% участников смогли угадать, какие эмоции испытывали животные (положительные или отрицательные) в большинстве случаев. Ученые отмечают, что наиболее успешными оказались женщины, работавшие ветеринарами - в прошлом или сейчас. Отмечается также , что молодые участники исследования лучше ориентировались в кошачьей мимике, чем люди постарше.

Средний результат составил лишь 12 верно опознанных выражений из двадцати, причем сильная привязанность к кошкам практически не отразилась на проницательности - у "кошатников" были самые разные попытки, как неудачные, так и довольно успешные.

Ранее ученые подтвердили, что кошки действительно могут быть полезны для здоровья.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 246

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