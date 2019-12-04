|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ученые: женщины лучше распознают мимику кошек
4.12.2019 09:27
Фото: wowow.life
Канадские ученые провели исследование и выяснили, что женщинам гораздо лучше удается распознать мимику кошек.
По мнению специалистов, дело вообще оказалось достаточно сложным - правильный ответ смогли дать лишь 13% опрошенных.
По данным Daily Mail, в масштабном эксперименте принимали участие свыше шести тысяч добровольцев из 85 стран. Исследователи из Гуэлфского университета (Канада) предлагали им внимательно просмотреть различные видеоматериалы, посвященные кошкам, а потом попытаться определить их настроение.
Эксперты использовали для своего проекта ролики, опубликованные на Youtube. Видео демонстрировалось без звука, причем в кадре была лишь морда кошки.
В результате выяснилось, что только 13% участников смогли угадать, какие эмоции испытывали животные (положительные или отрицательные) в большинстве случаев. Ученые отмечают, что наиболее успешными оказались женщины, работавшие ветеринарами - в прошлом или сейчас. Отмечается также , что молодые участники исследования лучше ориентировались в кошачьей мимике, чем люди постарше.
Средний результат составил лишь 12 верно опознанных выражений из двадцати, причем сильная привязанность к кошкам практически не отразилась на проницательности - у "кошатников" были самые разные попытки, как неудачные, так и довольно успешные.
Ранее ученые подтвердили, что кошки действительно могут быть полезны для здоровья.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|