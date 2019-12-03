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СМИ: Житель Урала открыл стрельбу по людям: погибла женщина, ранен полицейский
08:13
Фото: smi2.net
Минувшей ночью в Перми задержан мужчина, открывший стрельбу по прохожим из окна собственной квартиры, передают уральские СМИ.
По имеющимся данным, в результате инцидента были ранены по меньшей мере два человека: женщина и сотрудник Росгвардии, участвовавший в обезвреживании злоумышленника.
Как сообщают региональные средства массовой информации, в ночь на 4 декабря на территории микрорайона Гайва, расположенного на окраине краевой столицы, произошла стрельба. Злоумышленник задержан.
По данным ряда источников, пострадавшая женщина от ранения скончалась по пути в медицинское учреждение. Официального подтверждения этих сведений пока не последовало. Информация о случившемся уточняется.
ИА "Местное время" передает о том, что ранение получил один из сотрудников Рогвардии, которые приехали на вызов и задерживали мужчину.
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