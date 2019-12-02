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Певцов назвал Познера «врагом России»
04:29
Фото: m24.ru
Известный российский артист театра и кино Дмитрий Певцов выступил с резкой критикой в адрес телеведущего назвал Владимира Познера, назвав его "врагом России".
По мнению звезды "Ленкома", Познеру наплевать на страну, в которой он живет.
Дмитрий Певцов обрушился на Владимира Познера с оглушительной критикой после того, как ведущий высказался в защиту абортов. Как заявил артист, имеющему паспорта нескольких стран Познеру попросту наплевать на Россию, хотя именно в ней он живет.
Ранее 85-летний Познер высказался в поддержку абортов, пояснив, что криминализация прерывания беременности является "возвратом в Средневековье" и представляет собой инициативу "мракобесов".
Певцов в беседе с порталом "Царьград" отметил, что "мракобесами Познер называет тех, кто против ЛГБТ и против абортов". Актер при этом добавил, что рассматривает гомосексуализм как Божью кару, считая это явным отклонением от нормы.
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