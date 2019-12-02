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Погибший в Мали белорус посмертно стал героем Франции
03:00
Фото: defense.gouv.fr
Андрей Жук
В Париже простились с французскими военными, которые погибли во время антитеррористической операции в Мали. Как стало известно, среди военнослужащих, находившихся в потерпевших крушение вертолетах, был уроженец Белоруссии Андрей Жук.
Выступивший на траурной церемонии глава Пятой республики Эммануэль Макрон говорил о каждом из тринадцати военных, несколько дней назад погибших в Мали. По словам французского лидера, Андрей Жук смог пройти "образцовый воинский путь до горнострелкового спецназа".
Будучи старшим сержантом, уроженец Беларуси не раз принимал участие в военных операциях за пределами страны. В своей речи Франции отметил, что Жук в прошлом сделал выбор в пользу защиты Франции и ее ценностей, а это можно считать показателем исключительной храбрости.
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