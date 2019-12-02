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Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
02:10
Фото: simkl.in
По итогам совещания в рамках подготовки к нормандскому саммиту в офисе главы украинского государства Владимира Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Об этом информирует пресс-служба президента страны.
Украинский лидер, отмечается в официальном сообщении "четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем". Предполагается прилагать усилия по достижению мира исключительно политико-дипломатическими методами. В ходе проработки этих сценариев Владимир Зеленский отдал поручение главе Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку посетить с визитом территорию, где осуществляется операция объединенных сил, указано в тексте.
В прошлом в Киеве говорили о том, что украинский лидер совместно с экспертами сейчас прорабатывает "сотни сценариев", касающихся предстоящего саммита в Париже, который пройдет в нормандском формате.
Напомним, минувшей весной Зеленский выступал с заявлениями о том, что Украина сможет "освободить" Крымский полуостров от "оккупации". Написав в своем Facebook о 75-й годовщине начала депортации крымских татар, глава украинского государства говорил о том, что родина этого народа будет освобождена, но "путь к возвращению Крыма" может оказаться довольно долгим.
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