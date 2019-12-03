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В Китае подтверждена гибель семи шахтеров


3.12.2019 04:38
В Китае подтверждена гибель семи шахтеровФото: livejournal.com

Как передает агентство "Синьхуа", завершены поисково-спасательные мероприятия, проводившиеся после выброса угля и газа на шахте в Юго-Западном Китае. По официальным данным, погибли семь из восьми горняков, оказавшихся под завалами.

После того, как на одной из шахт провинции Гуйчжоу в Юго-Западном Китае произошел выброс угля и газа, под землей оказались блокированными восемь работников предприятия. Спасатели незамедлительно приступили к проведению поисковой операции, однако спасти живым смогли лишь одного шахтера.

В минувшее воскресенье, 1 декабря, экстренные службы извлекли тело последнего погибшего.

Позже появились сведения о том, что трагедия случилась на угледобывающей шахте "Саньцзя", которая расположена в окрестностях города Бицзе. Правоохранительные органы приступили к проверке, выясняя причины инцидента.

Автор: Злата Богатова

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