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В Бурятии забытая пьяным родственником девочка провела ночь в сугробе
2.12.2019 13:13
Фото: sledcom.ru
По предварительным данным, ребенка забыл на улице нетрезвый родственник. Нашел девочку случайный прохожий.
ЧП случилось на территории Заиграевского района, сообщили представители регионального полицейского главка.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что маленькую девочку на обочине дороги Заиграево - Улан-Удэ, неподалеку от садоводческого товарищества обнаружил случайный прохожий. Трехлетнего ребенка сразу же госпитализировали.
В больнице врачи диагностировали у девочки переохлаждение. Сведений о состоянии пострадавшей дошкольницы из официальных источников пока не поступало.
Полицейские выяснили, что минувшей ночью 43-летний родственник девочки, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, попросту забыл ребенка в сугробе. По факту ЧП могут возбудить уголовное дело по статье "оставление в опасности".
Где в момент ЧП находились родители девочки, правоохранители пока не уточнили. Известно лишь, что сейчас активно продолжается доследственная проверка.
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