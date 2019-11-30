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Австралийские ученые выяснили, что туберкулез можно лечить аспирином
30.11.2019 22:09
Фото: enlineadirecta.info
Смертельно опасное заболевание вполне можно лечить обычной ацетилсалициловой кислотой, выяснили австралийские ученые. Как установили зарубежные специалисты, в борьбе с возбудителем туберкулеза довольно эффективны антитромбоцитарные препараты, самым известным и дешевым из которых является аспирин.
Лечение туберкулеза, который ранее признан наиболее опасной инфекцией в мире, требует времени и денег. Стоимость терапии обусловлена тем, что микобактерии туберкулеза постоянно вырабатывают устойчивость к антибиотикам. В результате лечение усложняется - требуются все новые и новые виды препаратов.
Исследователи "Института столетия" в Сиднее решили изучить способы иммунной защиты от этого заболевания, жертвами которого ежегодно становятся два миллиона человек. Как сообщает Medicalxpress, австралийские эксперты установили, что патогенная бактерия прячется от иммунной системы в тромбоцитах — клетках, которые отвечают за формирование тромбов при повреждениях сосудов.
Ученые сделали это открытие во время эксперимента с рыбками Данио, которые были инфицированы туберкулезом и использовались в качестве животной модели развития болезни. Применив ацетилсалициловую кислоту, которая также известна под названием аспирин и является дешевым и безопасным лекарством, эксперты смогли понизить вязкость крови. В итоге число болезнетворных бактерий у рыбок упало вдвое без всяких антибиотиков, констатировали австралийские исследователи.
Проанализировав истории болезни пациентов с туберкулезом, ученые также установили, что у больных, принимавших аспирин, лечение оказывалось гораздо более эффективным.
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